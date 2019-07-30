التقديم في وظائف وزارة العدل للنساء على وظيفة “كاتب عدل” لسنة 1440 هجريًا عبر الموقع...

فتحت وزارة العدل في الساعات الماضية باب التقديم في وظائف وزارة العدل السعودية وذلك بالنسبة للنساء فقط، على وظيفة تحت مسمى “كاتب عدل” وهي وظيفة جديدة بالنسبة للمرأة السعودية، حيث تعد تلك هي المرة الأولى التي تطلب فيها وزارة العدل السعودية، سيدات لشغل هذه المناصب داخل المكاتب الإدارية للوزارة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية خلال الشهور المقبلة.

وأشار مصدر مسؤول في الحكومة السعودية، بأن وظائف وزارة العدل للنساء سيبدأ التقديم فيها من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو الجاري، دون أن يكشف عن موعد غلق باب التقديم أمام الجميع، وبدأ فرز طلبات التقديم في وظائف وزارة العدل للنساء فقط تحت مسمى “كاتب عدل”.

وظائف وزارة العدل للنساء لسنة 1440 هجريًا

يذكر بأن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها نزول إعلان بشأن وظائف وزارة العدل للنساء لوظيفة تدعي “كاتب عدل” حيث كانت هذه الوظيفة قديمًا مختصرة فقط على الرجال دون النساء، ولكن في هذه الفترة يبدو بأن المرأة السعودية قد بدأت في إقتحام العديد من الوظائف الحكومية المختلفة وليس فقط داخل وزارة العدل.

ولم تكشف أي جهة مختصة حتى الآن عن مهام وظيفة “كاتب عدل” ضمن وظائف وزارة العدل للنساء صباح اليوم، وحتى مع نزول البيان الخاص بالوزارة حول طرح هذه الوظائف، فهناك بعد النقاط التي تحتاج إلى توضيح، وهو ما سنعمل عليه خلال هذا التقرير التالي والذي سيجيب عن كل التساؤلات بخصوص الوظائف المتاحة للسيدات في وزارة العدل السعودية، وكذلك الشروط التي يجب توفرها في المتقدمات للوظائف.

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ومن المتوقع بأن يتقدم عدد كبير للغاية من النساء في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على هذه الوظائف التي يتم طلب فتيات فيها لأول مرة في تاريخ المملكة.

موعد التقديم في وظائف وزارة العدل للنساء 1440 هجريًا

بدأ التقديم في وظائف وزارة العدل مع الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو الجاري و٢٧ ذو القعدة ١٤٤٠ هـ، ومن المتوقع بأن يستمر على مدار الأيام المقبلة، ولن يتم غلق باب التقديم عن طريق بيان رسمي لوزارة العدل السعودية توضح فيه بأن باب التسجيل عبر موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت قد تم إغلاقه بصورة نهائية، لتبدأ بعدها مرحلة الفحص والمراجعة الدقيقة لكل طلبات التوظيف.

الشروط المطلوبة للإلتحاق بوظائف وزارة العدل للنساء

من بين الشروط المطلوبة للحصول على وظائف وزارة العدل للنساء في المملكة العربية السعودية، بأن تكون المتقدمة تحمل الجنسية السعودية، ولن يتم قبول أي طلبات من الجنسيات الأخرى، وكذلك يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة ودرجة البكالورويوس في إحدى التخصصات المطلوبة من قبل إعلان وظائف وزارة العدل السعودية.

وكذلك يجب أن تكون السيدة أو الفتاة المتقدمة للحصول على وظائف وزارة العدل السعودية للنساء حسنة السمعة ولا يتم تحرير أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة ضدها على الإطلاق.