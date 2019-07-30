شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان مفاجيء للحوثيين حول مفاوضات مرتقبة في " مسقط " لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية والشرعية تلتزم الصمت ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الثلاثاء 30 يوليو/تموز، عن مباحثات مع الأمم المتحدة في العاصمة العمانية مسقط، لمناقشة ”استئناف المناقشات السياسية الشاملة وترتيبات المرحلة الانتقالية“.

وقالت وكالة ”سبأ“ بنسختها الحوثية ان نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم، ناقش مع الناطق الرسمي باسم الجماعة ورئيس وفدها للمفاوضات، محمد عبدالسلام، في العاصمة العمانية مسقط، سبل تجاوز التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة الذي تضمنته اتفاقات ستوكهولم.

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وأكدت الوكالة إن اللقاء "ناقش المقاربات والمقترحات لتجاوز التعثر في تنفيذ ما تبقى من اتفاق الحديدة وملف الأسرى وفتح مطار صنعاء الدولي بما يمهد لعقد جولة مشاورات جديدة واستئناف المناقشات السياسية الشاملة وترتيبات المرحلة الانتقالية".

وذكرت أن اللقاء الذي حضره قياديان حوثيان آخران، تطرق إلى تصاعد التوتر الإقليمي وأهمية الدخول في تهدئة شاملة بما من شأنه المساعدة في التوصل لتسوية سياسية، وما سيكون لها من تأثيرات إيجابية على المستويين المحلي والإقليمي.

ويتخذ الناطق باسم جماعة الحوثيين ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، من العاصمة العمانية مسقط، مقراً شبه دائم له ويلتقي فيها بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن والمسؤولين في مكتبه بالإضافة إلى مسؤولي دول أخرى تسعى للتوسط لإيجاد حل للصراع في اليمن.