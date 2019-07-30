شكرا لقرائتكم خبر عن الى كل اليمنيين : اعلان تحذيري من السلطات السعودية بفرض عقوبات قاسية على كل من يرتكب هذا الفعل ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت النيابة العامة عن العقوبات المتعلقة بجرائم إنشاء المواد الإباحية وأنشطة الميسر ونشرها، بإعتبارها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية. وأكدت النيابة العامة أن إرتكاب مثل هذه الجرائم تستوجب عقوبة السجن لمدة تصل ل 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه ومصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.

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