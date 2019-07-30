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شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار محمد بن زايد: ”لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم”.. شاهد كيف جاءه الرد سريعاً ومحرجاً من ناشطة يمنية؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، مساء الأحد، إن اليمن لن يبقى موحدا، وهو ما أثار عاصفة من التعليقات لناشطين وسياسيين يمنيين ذكّروه بأن مصير الدول لا تقرره دولة طارئة. في إشارة إلى الإمارات.
وكتب عبدالله الذي يوصف بأنه مقرب من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، على حسابه بموقع "تويتر": "لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم".
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لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم.— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019
Abdulkhaleq [email protected]_UAE
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لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم.
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آآآ ·آآآ Wandsworth, London
لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم.— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019
من جهته، وصف الإعلامي اليمني، محمد الضبياني، عبدالخالق عبدالله بأنه أحمق على هيئة أستاذ علوم سياسية.
وقال عبر تويتر: أحمق على هيئة أستاذ علوم سياسية، خطابه مليء بالسخف والصفاقة، يتحدث بغطرسة مكذوبة، وأمانٍ هلامية.
وأضاف الضبياني أنهم "يقسمون بلاد الآخرين وفق هواهم المأزوم، ومساعيهم الفاجرة التي تصنع الموت لا الحياة، وتزرع الشوك، وتفخخ الأوطان بالضغينة والقتل والمليشيا ومشاريع التمزيق".
وأردف قائلا: "خبتم وخابت مساعيكم الخاطئة".
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لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم.— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019
Abdulkhaleq [email protected]_UAE
لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم.— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019
لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم.
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أحمق على هيئة أستاذ علوم سياسية، خطابه مليء بالسخف والصفاقة، يتحدث بغطرسة مكذوبة، وأماني هلامية، يقسمون بلاد الآخرين وفق هواهم المأزوم، ومساعيهم الفاجرة التي تصنع الموت لا الحياة، وتزرع الشوك، وتفخخ الأوطان بالضغينة والقتل والمليشيا ومشاريع التمزيق.— محمد الضبياني (@maldhabyani) July 28, 2019
خبتم وخابت مساعيكم الخاطئة!
أحمق على هيئة أستاذ علوم سياسية، خطابه مليء بالسخف والصفاقة، يتحدث بغطرسة مكذوبة، وأماني هلامية، يقسمون بلاد الآخرين وفق هواهم المأزوم، ومساعيهم الفاجرة التي تصنع الموت لا الحياة، وتزرع الشوك، وتفخخ الأوطان بالضغينة والقتل والمليشيا ومشاريع التمزيق.
خبتم وخابت مساعيكم الخاطئة!
أحمق على هيئة أستاذ علوم سياسية، خطابه مليء بالسخف والصفاقة، يتحدث بغطرسة مكذوبة، وأماني هلامية، يقسمون بلاد الآخرين وفق هواهم المأزوم، ومساعيهم الفاجرة التي تصنع الموت لا الحياة، وتزرع الشوك، وتفخخ الأوطان بالضغينة والقتل والمليشيا ومشاريع التمزيق.— محمد الضبياني (@maldhabyani) July 28, 2019
خبتم وخابت مساعيكم الخاطئة!
فيما سخرت المدونةآآآ فاطمة المنصري من حديث السياسي الإماراتي، ودعته بتهكم إلى استعادة زوجة حاكم دبي.
وقالت: "أول استعيدوا زوجة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعدين تحدث عن اليمن".
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لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم.— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019
Abdulkhaleq [email protected]_UAE
لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم.— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019
لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم.
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أول استعدوا زوجه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعدين تحدث عن اليمن.#بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن pic.twitter.com/1WaKddqcHS— فاطمة المنصري (@Fatima_Mansr) July 28, 2019
أول استعدوا زوجه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعدين تحدث عن اليمن.#بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن
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أول استعدوا زوجه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعدين تحدث عن اليمن.#بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن pic.twitter.com/1WaKddqcHS— فاطمة المنصري (@Fatima_Mansr) July 28, 2019
أول استعدوا زوجه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعدين تحدث عن اليمن.#بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن pic.twitter.com/1WaKddqcHS— فاطمة المنصري (@Fatima_Mansr) July 28, 2019
">
لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم.— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019
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هذا موقف الإمارات الرسمي، وخرج إلى النور بوضوح، كان الشرفاء يتحدثون من وقت مبكر بأن للإمارات أهداف لا علاقة لها بدعم الشرعية. هذا التصريح اليوم يجب أن يؤخذ بعين الجدية ولو كان اتخاذ الموقف متأخراً.— فهد سلطان (@fahdsutan) July 28, 2019
الأحزمة والتفخيخ للبلاد ودعم الحوثي يجب أن يكون مقابله موقف واضح.
معركة وجود..
ويتهم يمنيون دولة الإمارات بدعم كيانات ومليشيات انفصالية في محافظات جنوب اليمن، سعيا منها إلى تقسيم هذا البلد، الذي تدخلت فيه ضمن تحالف عسكري تقوده السعودية، لإنهاء انقلاب جماعة الحوثي وإعادة السلطة الشرعية.
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