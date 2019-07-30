شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار محمد بن زايد: ”لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم”.. شاهد كيف جاءه الرد سريعاً ومحرجاً من ناشطة يمنية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، مساء الأحد، إن اليمن لن يبقى موحدا، وهو ما أثار عاصفة من التعليقات لناشطين وسياسيين يمنيين ذكّروه بأن مصير الدول لا تقرره دولة طارئة. في إشارة إلى الإمارات.

وكتب عبدالله الذي يوصف بأنه مقرب من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، على حسابه بموقع "تويتر": "لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم".

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لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019

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Abdulkhaleq [email protected]_UAE

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لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم.

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لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019

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"أحمق بهيئة استاذ"

من جهته، وصف الإعلامي اليمني، محمد الضبياني، عبدالخالق عبدالله بأنه أحمق على هيئة أستاذ علوم سياسية.

وقال عبر تويتر: أحمق على هيئة أستاذ علوم سياسية، خطابه مليء بالسخف والصفاقة، يتحدث بغطرسة مكذوبة، وأمانٍ هلامية.

وأضاف الضبياني أنهم "يقسمون بلاد الآخرين وفق هواهم المأزوم، ومساعيهم الفاجرة التي تصنع الموت لا الحياة، وتزرع الشوك، وتفخخ الأوطان بالضغينة والقتل والمليشيا ومشاريع التمزيق".

وأردف قائلا: "خبتم وخابت مساعيكم الخاطئة".

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لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019

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Abdulkhaleq [email protected]_UAE

آآآ ·آآآ

لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019

آآآ

لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم.

أحمق على هيئة أستاذ علوم سياسية، خطابه مليء بالسخف والصفاقة، يتحدث بغطرسة مكذوبة، وأماني هلامية، يقسمون بلاد الآخرين وفق هواهم المأزوم، ومساعيهم الفاجرة التي تصنع الموت لا الحياة، وتزرع الشوك، وتفخخ الأوطان بالضغينة والقتل والمليشيا ومشاريع التمزيق.

خبتم وخابت مساعيكم الخاطئة! — محمد الضبياني (@maldhabyani) July 28, 2019

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محمد الضبياني

آآآ ✔@maldhabyani

آآآ

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أحمق على هيئة أستاذ علوم سياسية، خطابه مليء بالسخف والصفاقة، يتحدث بغطرسة مكذوبة، وأماني هلامية، يقسمون بلاد الآخرين وفق هواهم المأزوم، ومساعيهم الفاجرة التي تصنع الموت لا الحياة، وتزرع الشوك، وتفخخ الأوطان بالضغينة والقتل والمليشيا ومشاريع التمزيق.

خبتم وخابت مساعيكم الخاطئة!

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أحمق على هيئة أستاذ علوم سياسية، خطابه مليء بالسخف والصفاقة، يتحدث بغطرسة مكذوبة، وأماني هلامية، يقسمون بلاد الآخرين وفق هواهم المأزوم، ومساعيهم الفاجرة التي تصنع الموت لا الحياة، وتزرع الشوك، وتفخخ الأوطان بالضغينة والقتل والمليشيا ومشاريع التمزيق.

خبتم وخابت مساعيكم الخاطئة! — محمد الضبياني (@maldhabyani) July 28, 2019

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"استعيدوا زوجة حاكم دبي"

فيما سخرت المدونةآآآ فاطمة المنصري من حديث السياسي الإماراتي، ودعته بتهكم إلى استعادة زوجة حاكم دبي.

وقالت: "أول استعيدوا زوجة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعدين تحدث عن اليمن".

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آآآ

لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019

">

Abdulkhaleq [email protected]_UAE

آآآ ·آآآ

لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019

آآآ

لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم.

أول استعدوا زوجه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعدين تحدث عن اليمن.#بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن pic.twitter.com/1WaKddqcHS — فاطمة المنصري (@Fatima_Mansr) July 28, 2019

">

فاطمة المنصري@Fatima_Mansr

آآآ

أول استعدوا زوجه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعدين تحدث عن اليمن.#بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن

أول استعدوا زوجه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعدين تحدث عن اليمن.#بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن pic.twitter.com/1WaKddqcHS — فاطمة المنصري (@Fatima_Mansr) July 28, 2019 /photo/1

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أول استعدوا زوجه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعدين تحدث عن اليمن.#بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن pic.twitter.com/1WaKddqcHS — فاطمة المنصري (@Fatima_Mansr) July 28, 2019

آآآ

لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019

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هذا موقف الإمارات الرسمي، وخرج إلى النور بوضوح، كان الشرفاء يتحدثون من وقت مبكر بأن للإمارات أهداف لا علاقة لها بدعم الشرعية. هذا التصريح اليوم يجب أن يؤخذ بعين الجدية ولو كان اتخاذ الموقف متأخراً.

الأحزمة والتفخيخ للبلاد ودعم الحوثي يجب أن يكون مقابله موقف واضح.

معركة وجود.. — فهد سلطان (@fahdsutan) July 28, 2019

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آآآ

ويتهم يمنيون دولة الإمارات بدعم كيانات ومليشيات انفصالية في محافظات جنوب اليمن، سعيا منها إلى تقسيم هذا البلد، الذي تدخلت فيه ضمن تحالف عسكري تقوده السعودية، لإنهاء انقلاب جماعة الحوثي وإعادة السلطة الشرعية.