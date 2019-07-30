البلدية تعطي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية مهلة لتصحيح أوضاعها.. وتكشف عن مدتها

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية مهلة 24 شهراً للبقالات والتموينات والأسواق المركزية القائمة حالياً، لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع لائحة الاشتراطات البلدية المحدّثة، فيما سيتم تطبيق القرار على طلبات التراخيص الجديدة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت أمس (الإثنين)، اعتماد لائحة الاشتراطات البلدية المحدّثة لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للزبائن، وتأكيد معايير الصحة والسلامة، وتطوير المظهر الخارجي.

وبحسب اللائحة المحدثة، يجب أن يكون المبنى مستوفياً جميع التراخيص اللازمة وفقاً لكود البناء السعودي، وأن تكون واجهة المحل بالكامل من الزجاج الشفاف الآمن الذي يسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج.

وتنص اللائحة على توحيد لوحات المحلات التي لا تملك علامات تجارية مسجلة، وإلزام العاملين بزي خاص موحد، وتعليق الشهادة الصحية على الزي أثناء العمل للعاملين في المواد الغذائية والمنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وتشدد على مزاولة النشاط دون إعاقة أو تزاحم في المعدّات والتجهيزات أو العاملين، مع وجود انسيابية وسهولة في العمليات التي تجري في المحل، وأن يكون المحل مخصصاً لنشاط بيع المواد الغذائية المعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها والمنتجات البلاستيكية والورقية.