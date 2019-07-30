كشف غموض عملية اختلاس بأحد الفنادق الشهيرة بجدة

تمكنت شرطة جدة من كشف غموض عملية اختلاس بأحد الفنادق الشهيرة بالمحافظة أسفرت عن فقدان مبلغ 25 ألف ريال . وكشفت تحريات الشرطة عن وجود مبلغ 13 ألف ريال بحوزة أحد العاملين الوافدين “سيرلانكي الجنسية ” ، واعترف خلال التحقيقات بعد تضييق الخناق عليه بإرتكابه الواقعة .

وبالفعل أعاد المتهم مبلغ الـ 13 ألف ، وتمت الإطاحة به وتسليمه للجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات النظامية .

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