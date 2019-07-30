بالصور.. أمير نجران يدشن المرحلة الثانية لمدينة الحجاج في الوديعة

دشَّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية لمدينة الحجاج في الوديعة، والتي نفذتها أمانة المنطقة بالتنسيق مع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.
وثمن الأمير جلوي، لدى وقوفه ميدانيًا على مشروع المدينة، الجهود التي تبذلها كافة الجهات في رعاية الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية، وتحلي المواطن بالإخلاص والتفاني لراحة ضيوف الرحمن، مشيدًا بالمساهمات التي تقدمها الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في هذا الشأن.
من جهته، قدّم أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، إيجازًا عن تفاصيل المشروع، حيث يتضمن استراحات ومسطحات خضراء وغرف نوم مجانية للحجاج، إضافة إلى تهيئة وحدات ومراكز للجهات الأخرى المشاركة، ومن بينها مركز الحج والعمرة، ومكتب الوكلاء الموحد، والعيادة الطبية التي تشرف عليها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ومركز للتوعية الذي يديره فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومركز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والورشة المتنقلة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني.
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