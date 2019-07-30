«البيئة» تغرم 19 مؤسسة زراعية 390 ألف ريال لبيع مبيدات فاسدة

عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 19 مؤسسة زراعية مخالفة لنظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بغرامات مالية بلغت (390,716) ريالًا، وألزمت الجهات المخالفة بإتلاف الكميات المصادرة على حسابها من خلال جهات متخصصة.

وأوضحت وزارة البيئة أن المخالفات المسجلة تنوعت ما بين تداول مبيدات محظورة، وتداول مبيدات منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول مبيدات غير مسجلة.

وأضافت الوزارة، أن مجموع ما تم ضبطه بلغ (610.5) لترات مبيد محظور، و(403.5) لترات مبيد منتهي الصلاحية، و(13.7) كجم مبيد منتهي الصلاحية، و(8,700) كجم مبيد غير مسجل.

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وأشارت وزارة البيئة، إلى أن المخالفات توزعت على محافظتي جدة وصبيا بثلاث مخالفات لكل منها، تلتها مدينة الرياض وطبرجل والعلا بمخالفتين لكل منها، ثم المدينة المنورة والدمام وجازان وبيش والنعيرية والغاط وأبو عريش بمخالفة واحدة لكلٍّ منها.

ودعت الوزارة جميع متداولي المبيدات، من مصنعين وبائعين ومزارعين، إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات، على المتداولين والباعة والمزارعين والمستهلكين والبيئة بشكل عام.

يُذكر، أن العقوبات التي حددها نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى (200) ألف ريال، إضافة إلى إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة، وإلغاء تسجيل المبيدات، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.