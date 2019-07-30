السفارة في الفلبين توضح جهودها للبحث عن الطيار المفقود

أكدت السفارة السعودية في الفلبين، استمرار بحثها عن المواطن عبدالله الشريف، الذي فُقد في رحلة تدريبية.

وقالت السفارة، في بيان لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه: «استمرارًا للجهود التي تبذلها سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين، حيال البحث عن المواطن عبدالله خالد الشريف، الذي فُقد أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني جنوب الفلبين بمدينة سان خوسيه بجزيرة مندورو، وانطلاقًا من التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، برعاية شؤون المواطنين والحرص على سلامتهم بمتابعة من وزير الخارجية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين، تود السفارة الإفادة بأنه منذ اختفاء الطائرة والجهات المختصة الفلبينية تبذل كافة الجهود؛ للعثور على المواطن عبدالله خالد الشريف، بمتابعة من مكتب رئيس الجمهورية».

وأشار البيان إلى أن المسؤولين في السفارة عقدوا عدة لقاءات مع كافة الجهات ذات العلاقة؛ لحثهم على تكثيف البحث وإجراء التحقيقات اللازمة، بدءًا من مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية الفلبينية، ووزيري الدفاع والمواصلات، ومدير عام هيئة الطيران المدني وشركة الاتصالات وفريق التحقيق من الهيئة الوطنية للاستخبارات وفريق التحقيق من الاستخبارات العسكرية، التابع لوزارة الدفاع والشرطة الوطنية والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل والصليب الأحمر الفلبيني.

وأكد البيان، أن السفارة على تواصل مستمر مع عائلة المواطن عبدالله الشريف، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى أي مستجدات في هذا الخصوص، مشددة على متابعتها لهذه القضية، مُتمنية أن تُسفر نتائج البحث عن عودة المواطن عبدالله الشريف لذويه.