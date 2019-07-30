الجامعة العربية: تنظيم السعودية لفعاليات الحج «درس للعالم»

قالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، «إن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، في تنظيم موسم الحج كل عام، نموذج يحتذى به في القدرة على التعامل مع الملايين من ضيوف الرحمن بدقة وسرعة وفاعلية».

وأضافت السفيرة هيفاء أبو غزالة، أنه لا تستطيع دولة بالعالم أن تقوم بالإجراءات والتنظيمات والترتيبات لموسم الحج مثلما تقوم به المملكة كل عام، لافتةً إلى أن هناك استعدادات جديدة وترتيبات جديدة عامًا بعد عام.

وأكدت أن هذا التنظيم عبارة عن درس يمكن الاستفادة منه في دول عديدة بالعالم حتى المتقدمة منها في تنظيم فعاليات تضم الملايين من الأشخاص.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجَّه (في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك) جميع قطاعات المملكة بضرورة تقديم أرقى الخدمات للحجاج، كما اطمأن على اكتمال الاستعدادات التي وفرتها مختلف القطاعات لخدمة الحجاج وراحتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة.

وهنأ خادم ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها بما مَنّ به عليهم من فضل القدوم للأراضي المقدسة، وحمد الله على ما شرف به المملكة قيادة وشعبًا من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلًا الله أن يعين الحجاج على أداء مناسك الحج ويتقبل منهم ويوفقهم للحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم.