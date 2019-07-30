التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم الثلاثاء، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري.
واطلع التويجري على ما يقدمه المركز من جهود وبرامج متعددة وشاملة لإغاثة الشعب اليمني، وجملة البرامج الإغاثية الأخرى المتعددة للدول المنكوبة، كما تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون بما يخدم العملية الإغاثية والإنسانية وسبل الوصول للأهداف المشتركة.
وثمّن الدكتور صالح التويجري الجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة وآلام المنكوبين والمتضررين في مختلف بقاع العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة يناقش مع الهلال الأحمر برامج إغاثة الدول المنكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.