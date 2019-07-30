«هدف» يدشن مركزًا لضيافة أطفال العاملات في الصندوق

أسس صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مركزًا لضيافة أطفال الموظفات العاملات في الصندوق، وذلك حرصًا منه على تمكين المرأة العاملة، ورفع مستوى استقرارها الوظيفي في بيئة عمل منتجة ومحفزة.

ودشن مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، بحضور قيادات الصندوق، مركز ضيافة الأطفال في مقر الصندوق الرئيسي بمدينة الرياض، وتجول عقب التدشين داخل أروقة المركز مستمعًا إلى تفاصيل موسعة عما يقدمه المركز من خدمات وبرامج وأنشطة وفعاليات لأطفال موظفات الصندوق.

ويضم مركز ضيافة الأطفال في الصندوق مناطق مخصصة للألعاب والترفيه ولتنمية المهارات وللتعلم، كما تم تجهيزه بوسائل متقدمة في الأمن والسلامة، وغرفٍ مخصصة للإسعافات الأولية والرعاية الصحية للأطفال الذين يقضون عدة ساعات يوميًّا قُرب أمهاتهم الموظفات في الصندوق.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أعلن في 20 يونيو الماضي، أن (30968) موظفة سعودية استفدن من برنامجي: دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، ودعم حضانة أطفال المرأة العاملة (قرة)؛ وذلك منذ إطلاق البرنامجين حتى الآن.

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ويهدف البرنامجان إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

وأوضح «هدف» أن (29766) موظفة سعودية استفادت من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)؛ حيث تصدرت منطقة الرياض في أعداد المستفيدات، وبلغن 15714 مستفيدة، تلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 11970مستفيدة، ثم المنطقة الشرقية بـ 4988 مستفيدة.

بينما وصل عدد المستفيدات من برنامج دعم حضانة أطفال المرأة العاملة (قرة) إلى 1202 موظفة سعودية، يعمل 428 منهن في منطقة الرياض، كأكثر المناطق استفادةً من البرنامج، تلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 329 مستفيدة، ثم المنطقة الشرقية بعدد 296 مستفيدة.