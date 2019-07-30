«الزعاق» يحدِّد موعد يوم عرفة وعيد الأضحى «فلكيًا»

أوضح عضو الاتحاد العربي للعلوم والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أن يوم عرفة فلكيًا سيكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل، وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.

وقال الزعاق- في تصريحات صحفية- إن هناك تواصلًا مع معهد البحوث الفلكية بمصر؛ للتنسيق بشأن موعد عيد الأضحى بدقة من الناحية الفلكية، مضيفًا أن إعلان موعد يوم عرفة وعيد الأضحى سيكون مشتركًا بين القاهرة والرياض وباقي الدول العربية.

وقال إن معهد بحوث الفلك بمصر والأقسام الفلكية المتخصصة بالسعودية، توصلا إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة المقبل الموافق 2 أغسطس، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية والعلمية.

وكانت دار الإفتاء المصرية، نفت في بيان لها يوم الجمعة الماضي، ما تردد عن تحديدها لموعد عيد الأضحى، مشيرة إلى أنه سيتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة بعد غروب شمس يوم 29 من شهر ذي القعدة الجاري.

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من جانبها، دعت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، إلى «تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ»، وفق بيان صادر عن المحكمة.

وجاء في البيان «إن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ».

وأضاف البيان «ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه, وتسجيل شهادته لديها, أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة» .