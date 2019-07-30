مدني مكة يخلي 700 حاج فلسطيني احترازيا

باشر الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حادث حريق وقع صباح اليوم بفندق يسكنه حجاج من الأشقاء الفلسطينيين، وتم إخلاء جزئي لـ 700 حاج احترازياً دون وجود إصابات أو وفيات، فيما اتضح أن سبب الحريق زيادة أحمال كهربائية.



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