القتل تعزيرا لمهرب حبوب الأمفيتامين من الجنسية التركية

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا، لمهرب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف من الجنسية التركية. وجاء في البيان: قال الله تعالى «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ». بفضل من الله، تم القبض على المدعو توران أحمد تاشتان «تركي الجنسية»، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعا، وأيّد من مرجعه. وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني بمنطقة الجوف. وشددت الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.



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