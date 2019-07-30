السعودية اليوم / الأردن تستضيف المؤتمر الأول للأمن السيبراني الشهر المقبل



عمان 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

يلتئم في العاصمة الأردنية عمان الشهر المقبل، المؤتمر الأول للأمن السيبراني ( CYBPOS #1) ، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء على المستوى الدولي.

ويشارك في المؤتمر، الذي يناقش أحدث أنواع التكنولوجيا في مجال الأمن السيبراني، والجرائم الالكترونية والأدلة الجنائية الرقمية، كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ويتناول المؤتمر، قانون الأمن السيبراني وقانون الجرائم الالكترونية، والمفاهيم والمشاكل والتحديات والحلول الخاصة بالأمن السيبراني، وتكنولوجيا "BlockChain" من وجهة نظر الأمن السيبراني، إلى جانب الحديث عن الجرائم الالكترونية والأدلة الجنائية الرقمية، والاختراق الاخلاقي، والثغرات ونقاط الضعف في الشبكات والتطبيقات والبرمجيات، والبرامج الخبيثة والاختراق والمخاطر.

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19:01ت م

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