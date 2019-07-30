انخفاض عجز الميزانية .. قفزات متتالية لوطن طموح

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

عبّر العديد من المواطنين عن سعادتهم بالمؤشرات التي عكستها نتائج التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1440 / 1441هـ (2019م) والتي تُشير إلى تراجع العجز وارتفاع الإيرادات غير النفطية ما يعني أن رؤية 2030 تسير وفق الخطة الموضوعة لها.

في البداية قال عادل العبدالكريم : “قفزات متتالية في نسبة الإيرادات غير النفطية، وهبوط في العجز بقيمة 36 مليار، وكان العجز في السابق 41 مليار والآن 5.7 مليار وهذا ناتج عظيم”.

أما ثامر الطويس قال : زيادة الإيرادات غير النفطية ١٤.٤٪ مقارنة بالعام الماضي تقدّم واضح، وتحسن ملموس، وتحقيق لرؤية الوطن.

بدوره قال سلطان الناصر: من الأشياء المبشرة في المملكة ارتفاع الإيرادات الغير النفطية إلى ما يقارب الـ١٥٪، وهذا خبر أكثر من رائع ومن صالحنا “.

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أما رائد الأعمال عمر الحميضي فقال :” الحمد الله بدأنا نشوف فوائد الإصلاحات الاقتصادية أسرع من المتوقع وكل هذا ومازلنا في أول الطريق نحو تطبيق رؤية 2030 “.

تراجع العجز

وقد بلغ عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام 2019م نحو 5.7 مليارات ريال مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15%، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6%.

أما عن نتائج الربع الثاني من العام 2019م، فقد بلغت الإيرادات نحو 260.706 مليارات ريال، والنفقات نحو 294.226 مليار ريال، وبذلك بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال.

ارتفاع الإيرادات غير النفطية

وأوضحت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من العام 2019م زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4% ارتباطاً بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية، حيث زادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48% نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين، كما زادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10% مع تحسن النشاط الاقتصادي، في الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15% عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.