، مسؤولو الحج والعمرة والمرور يناقشون خطة النقل لموسم الحج ،

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اجتمع رئيس النقابة العامة للسيارات ومسؤولو النقابة، اليوم، مع مدير عام المرور، ومسؤولو مؤسسات الطوافة، ومندوبين عن إدارة النقل بوزارة الحج والعمرة، لبحث أفضل السبل للتعاون على طريقة تكاملية.
وسيكون التنسيق المثالي الأداة الأهم والأقوى لتحقيق النجاح للجميع، لاسيما وأن خدمات النقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحجاج بيت الله الحرام على رأس اهتمامات مختلف القطاعات المعنية بتنفيذ خطة النقل في الحج.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر النقابة العامة للسيارات مناقشة خطة النقل المعتمدة لموسم حج هذا العام 1440هـ، والاطلاع على مركز معلومات النقل ومنصة ضيف الإلكترونية، وما يقدمه المركز من خدمات ومؤشرات أداء وقياس لعمليات نقل ضيوف الرحمن.
مسؤولو الحج والعمرة والمرور يناقشون خطة النقل لموسم الحجوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-30
اجتمع رئيس النقابة العامة للسيارات ومسؤولو النقابة، اليوم، مع مدير عام المرور، ومسؤولو مؤسسات الطوافة، ومندوبين عن إدارة النقل بوزارة الحج والعمرة، لبحث أفضل السبل للتعاون على طريقة تكاملية.
وسيكون التنسيق المثالي الأداة الأهم والأقوى لتحقيق النجاح للجميع، لاسيما وأن خدمات النقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحجاج بيت الله الحرام على رأس اهتمامات مختلف القطاعات المعنية بتنفيذ خطة النقل في الحج.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر النقابة العامة للسيارات مناقشة خطة النقل المعتمدة لموسم حج هذا العام 1440هـ، والاطلاع على مركز معلومات النقل ومنصة ضيف الإلكترونية، وما يقدمه المركز من خدمات ومؤشرات أداء وقياس لعمليات نقل ضيوف الرحمن.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
06:31 PM
خلال اجتماع عُقد في مقر النقابة العامة للسيارات
اجتمع رئيس النقابة العامة للسيارات ومسؤولو النقابة، اليوم، مع مدير عام المرور، ومسؤولو مؤسسات الطوافة، ومندوبين عن إدارة النقل بوزارة الحج والعمرة، لبحث أفضل السبل للتعاون على طريقة تكاملية.
وسيكون التنسيق المثالي الأداة الأهم والأقوى لتحقيق النجاح للجميع، لاسيما وأن خدمات النقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحجاج بيت الله الحرام على رأس اهتمامات مختلف القطاعات المعنية بتنفيذ خطة النقل في الحج.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر النقابة العامة للسيارات مناقشة خطة النقل المعتمدة لموسم حج هذا العام 1440هـ، والاطلاع على مركز معلومات النقل ومنصة ضيف الإلكترونية، وما يقدمه المركز من خدمات ومؤشرات أداء وقياس لعمليات نقل ضيوف الرحمن.
، مسؤولو الحج والعمرة والمرور يناقشون خطة النقل لموسم الحج ،
المصدر : الخليج 365
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