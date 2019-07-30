، "سجون" منطقة مكة تنفذ حملة للتبرع بالدم على مدى 3 أيام ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع "صحة جدة" والعاصمة المقدسة

نفذت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع الشؤون الصحية بمحافظة جدة، ونظيرتها في العاصمة المقدسة، عبر بنوك الدم بتلك الإدارات.

واستمرت الحملة ثلاثة أيام، في مقر مديرية المنطقة بجدة، وإصلاحية جدة "ذهبان"، وسجن جدة "الشميسي".

وتأتي هذه الحملة في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتأكيدًا منها على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكًا نبيلاً ومبادرةً إنسانيةً يحتاج إليها الكثير من المرضى في المستشفيات وبنوك الدم، من خلال تأمين وحدات الدم، وحرصًا على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطابع الإنساني التي تسعى المديرية العامة للسجون؛ للتفاعل معها في إطار شراكاتها، وتعاونها الفاعل مع المؤسسات الحكومية الأخرى، بهدف نشر ثقافة البذل والعطاء لدى منسوبيها.