، "السند" يتفقّد المراكز التوجيهية لرئاسة "الأمر بالمعروف" في مكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح مركز التوعية الرقمية بعرفة وتعرف على استخدام التقنيات الحديثة

تفقد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع للرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وزار مركز جبل عرفة التوجيهي، كما افتتح خلال زيارته مركز التوعية الرقمية بعرفة، واستمع إلى شرح مفصل عما تميزت به مشاركة الرئاسة لهذا العام في الحج من استخدامٍ للتقنيات الحديثة.

ويحتوي المركز الرقمي على شاشة عرض كبيرة، يتم من خلالها بث المواد التوعوية من خلال تقنية الـ"wifi " على الهواتف الذكية لتحميل المحتوى المسموع والمقروء والمرئي عن بعد مناسب، ويمكن لـ64 مستفيداً تحميل المنتجات في لحظة واحدة خلال تواجدهم بقربه، كما زودت المنصة بمنتجات توعوية بـ15 لغة حية.

كما يحتوي المركز على أجهزة تواصل لبث المحتوى المسموع والمقروء والمرئي، ولوحة تعريفية عن منصة زاد الحاج الإلكترونية، مع باركود يحتوي على كل منتجات الحج التوعوية، ولوحة تعريفية عن منصة "زاد الحاج" وكيفية الاستفادة منها، وغير ذلك من التقنيات.

وخلال الزيارة اطلع "السند" على التجهيزات المعدّة لاستقبال ضيوف الرحمن والمواد التوجيهية التي يوزعها الأعضاء، والتقى الأعضاء والمترجمين في المركز.

وأكد أن افتتاح المركز التوجيهي الرقمي التقني هذا العام لأول مرة في مسيرة الرئاسة العامة المباركة، يأتي استثمارًا لوسائل تقنية المعلومات والتقنية الحديثة في خدمة الرئاسة لتحقيق رسالتها وتحصيل أهدافها ومقاصدها، وعلى وجه الخصوص في أعمالها لموسم الحج.

وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في كل عام، مشيراً إلى ما يقوم به أعضاء الهيئة من عمل جليل يتمثل في توعية الحجاج، ليؤدوا نسكهم وفق ما يرضي الله عز وجل ووفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال توزيع المطويات والكتب وغيرها، وأيضاً التوجيه والإرشاد المباشر للحجاج في مواقع التوجيه المنتشرة في المشاعر.