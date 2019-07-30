محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار مدير عام السجون بترقية رقيب أول علي محمد السعيدي المالكي إلى رئيس رقباء، وقلّده الرتبة الجديدة العقيد علي فايز العمري مدير السجون بمنطقة الرياض، وبحضور العقيد مسفر محمد القحطاني مدير إدارة شؤون العسكريين بمنطقة الرياض. 30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 06:45 PM Advertisements ترقية المالكي رئيس رقباء ترقية المالكي رئيس رقباء صدر قرار مدير عام السجون بترقية رقيب أول علي محمد السعيدي المالكي إلى رئيس رقباء، وقلّده الرتبة الجديدة العقيد علي فايز العمري مدير السجون بمنطقة الرياض، وبحضور العقيد مسفر محمد القحطاني مدير إدارة شؤون العسكريين بمنطقة الرياض. الكلمات المفتاحية ، ترقية المالكي رئيس رقباء ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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