حج / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غانا يودع أول رحلة حج من أكرا



أكرا 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غانا مشعل بن حمدان الروقي اليوم, أول رحلة حج من العاصمة الغانية أكرا.

وحضر مراسم وداع الحجيج وزير الدولة في مكتب نائب الرئيس أبو بكر صديق بو نفيس, ورئيس لجنة الحج الغانية إبراهيم كوجو.

// انتهى //

18:54ت م

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