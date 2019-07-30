

مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

نفّذت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة اليوم, فرضية مُحاكاة لأعمال النظافة التي سيتم تنفيذها بعد التصعيد من منى إلى عرفات، بمشارك أكثر من ٣٠٠ عامل نظافة، وذلك ضمن استعداداتها لتنفيذ أعمال رفع النفايات والمخلّفات وتفريغ الحاويات وتعزيز عملية الإصحاح البيئي وتهيئة طرق المشاة بالمشاعر المقدسة.

وتهدف الفرضية إلى ترتيب القوى العاملة ومحاكاة الواقع ورفع مستوى التأهب لتطبيق خطة التشغيل المعتمدة من قبل الإدارة العامة للنظافة، حيث جرى توزيع العمالة بشكل منظّم , كما جرى نشر المعدات والآليات الحديثة بطريقة فنية لضمان عدم إعاقة سير حركة المشاة وتأدية الحجاج شعائرهم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن خطة أعمال النظافة التي أعدتها الأمانة لموسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ تتضمن مشاركة ٦٥٣٦ عامل نظافة بمنطقة المشاعر المقدسة و ٥٢٨٩ عامل نظافة بمدينة مكة المكرمة وجرى دعمهم بمراقبين ومشرفين للعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وجرى تجهيز عدد من المخازن الأرضية للنفايات حيث سيتم تخزين النفايات المؤقتة بعد كبسها لمواجهة صعوبة حركة المعدات وترحيل النفايات بواسطة معدات النظافة المختلفة إلى المحطات الانتقالية القريبة من المشاعر المقدسة.

// انتهى //

18:41ت م

0212





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ فرضية مُحاكاة لأعمال النظافة في المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.