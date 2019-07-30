حج / سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلق خدمة هاتف الفتاوى لخدمة الحجاج القادمين عبر منفذ الوديعة



نجران 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، مركز التوعية التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالوديعة، لإرشاد وتوعية الحجاج القادمين عبر منفذ الوديعة البري.

واستعرض سموه في مستهل جولته الخدمات التي يقدمها المركز، في شرح قدمه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، حيث يتم إهداء المصاحف الشريفة لضيوف الرحمن، وتزويدهم بكتيبات إرشادية عن مناسك الحج، والإجابة على استفساراتهم الشرعية.

وأطلق الأمير جلوي بن عبدالعزيز خدمة هاتف الفتاوى المجاني للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، بإجراء أول اتصال هاتفي بين مركز التوعية بمدينة الحجاج في الوديعة وإدارة التوعية بالوزارة، حيث خاطب سموه هاتفيًّا أحد الدعاة قائلا : "الحمد لله أن ولّى أمر هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، قادةَ سخروا كل ما لديهم لخدمة الإسلام والمسلمين، وبالأخص حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزائري مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، رافعين الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على توجيهاتهم الكريمة ومتابعتهم السخية".

ونوّه سموه بما يسجله المجتمع السعودي المضياف من مواقف تجاه حجاج بيت الله الحرام، قائلاً "الشعب السعودي شعب عظيم، يثبت أنه استثنائي متفرد في كل المواقف .. فها هو يتجلى اليوم في أداء الواجب الديني ثم الوطني، تجاه ضيوف الرحمن، والإخلاص في خدمتهم، كلٌ في مجاله، رجالاً وسيدات، في الأمن والوعظ والطب والتطوع وغيرها، وأنتم في إدارة التوعية نذرتم جهدكم ووقتكم للرد على استفسارات الحجاج، وعملكم هذا ذو أهمية بالغة، كونكم تقومون ببيان المنهج الصحيح في النسك.. فتحياتي وتقديري لأخي معالي الوزير، ولكل القائمين على هذا المشروع، مع أصدق الدعاء لكم بالتوفيق".

// انتهى //

18:31ت م

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