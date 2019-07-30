

مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

حث رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية المطوف رامي بن صالح لبني، رؤساء ونواب ومسؤولي مكاتب الخدمة الميدانية العاملة بالمؤسسة على بذل أقصى الجهود وتسخير كل الطاقات والقدرات لتقديم أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لحجاج الدول الأفريقية غير العربية خلال رحلة الحج بالمشاعر المقدسة.

وأكد المطوف لبني, ضرورة تطبيق المعايير التي حددتها المؤسسة لخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن بمناطق المشاعر وفق ماجاء في الخطة التشغيلية التي أعدت لأعمال المؤسسة هذا العام 1440 هـ بإشراف ومتابعة من وزارة الحج والعمرة، لضمان تجويد الخدمة وتوفير أقصى درجات الراحة ليؤدي الحجاج نسكهم في سهولة ويسر.

ولفت النظر إلى أهمية دور رؤساء ونواب مكاتب الخدمة في متابعة سير العمل داخل مخيمات الحجاج والوقوف الدائم وعلى مدار الساعة على خدمتهم وتوفير كل التسهيلات التي تمكنهم من أداء شعائرهم في سكينة وطمأنينة.

من جانبه قدم المهندس منصور علوي، شرحا متكاملا للخطوات التي اتخذتها لجنة المشاعر بالتعاون مع رؤساء ونواب مكاتب الخدمة الميدانية والأعمال التي أنجزتها والتجهيزات التي أعدتها لمقار مخيمات حجاج الدول الأفريقية غير العربية منذ استلام المواقع المخصصة لذلك، مشيرا إلى أن أعمال اللجنة تسير وفق الخطط والمدد الزمنية المعدة لكل مرحلة، مؤكدا في ذات السياق أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز جميع الأعمال والتجهيزات لمخيمات الحجاج قبل صعود الحجاج إلى المشاعر المقدسة بوقت كاف.

// انتهى //

18:11ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / رئيس مؤسسة أفريقيا غير العربية يحث مسؤولي المكاتب على تسخير طاقاتهم لخدمة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.