حج / مسؤولو الحج والعمرة والمرور يناقشون خطة النقل لموسم حج هذا العام 1440



مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

اجتمع رئيس النقابة العامة للسيارات و مسؤولو النقابة، اليوم، مع مدير عام المرور ، ومسؤولو مؤسسات الطوافة، ومندوبين عن إدارة النقل بوزارة الحج والعمرة، لبحث أفضل السبل للتعاون على طريقة تكاملية، سيكون التنسيق المثالي الأداة الأهم والأقوى لتحقيق النجاح للجميع، لاسيما وأن خدمات النقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحجاج بيت الله الحرام مختلف القطاعات المعنية بتنفيذ خطة النقل في الحج.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر النقابة العامة للسيارات مناقشة خطة النقل المعتمدة لموسم حج هذا العام 1440هـ ، والاطلاع على مركز معلومات النقل ومنصة ضيف الإلكترونية، وما يقدمه المركز من خدمات ومؤشرات أداء وقياس لعمليات نقل ضيوف الرحمن.

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18:01ت م

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