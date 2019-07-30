

حائل 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

تنظم مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة غدا وبعد غد حملة للتبرع بالدم لحجاج بيت الله الحرام تحت شعار (دماؤنا لضيوف الرحمن ).

وأوضحت المديرية ان الحملة التي تقام على مدي يومين سوف تستقبل الراغبين بالتبرع بالدم في اليوم الاول في مقر الحملة بمركز الدفاع المدني بالدائري بحي الملك عبدالله من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا في حين تستقبل المتبرعين في اليوم الثاني من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة العاشرة ليلا أمام مجمع لولو ماركت .

ودعت مديرية الدفاع المدني الجميع للمشاركة في هذا العمل الخيري والانساني بمافي ذلك منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة .

// انتهى //

17:59ت م

0193





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدفاع المدني بحائل ينظم حملة تبرع بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.