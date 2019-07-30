السعودية اليوم / وزارة الثروة السمكية اليمنية ومنظمة الفاو يبحثان أوجه التعاون



عـدن 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

بحث وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لمنظمة الفاو في اليمن الدكتور حسين حسين جادين، أوجه التعاون بين الوزارة ومنظمة الفاو بمجال تنمية القطاع السمكي.

وناقش اللقاء أهم المشاريع الطارئة المتعلقة بتحسين سُبل العيش في المجتمعات الساحلية المتضررة واستمرار دعم الصيادين لتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد الوزير كفاين أهمية تأهيل منشآت القطاع السمكي ومساعدة الصيادين ودعم خدمات تداول الأسماك وتسويقها بما يعزز من قيمة الإنتاج وجودته ويسهم بتحسين معيشة الصيادين والنهوض بفرص العمل المدرة للدخل في قطاع الأسماك باليمن.

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17:57ت م

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