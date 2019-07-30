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100 وظيفة تنتظر شباب حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
استضافت الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019م استقبال طلبات التوظيف والمقابلات الشخصية لأكثر من 100 فرصة عمل للرجال لمن يحملون شهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس وذلك بالتعاون مع شركة أرامكو روان للحفر ARO Drilling، وشركة Peopleplus ksa طاقات، وأجريت المقابلات الشخصية بمسرح الغرفة، وتتميّز فرص العمل المطروحة بمزايا عديدة منها راتب شهري يتجاوز «7500» ريال وتأمين صحي ومكافأة تحفيزية.
وقال المهندس المسؤول عن مشاريع منصات الحفر والتطوير في شركة أرامكو روان للحفر “إن الشركة تسعى لاستقطاب الكوادر والكفاءات الوطنية الشابة القادرة على البذل والعطاء، مضيفًا أن الشركة تواصل جهودها في مجال التوطين للوظائف الفنية والإدارية وفقًا لرؤية المملكة 2030، مبينًا أن التوطين هو أحد أهم أولويات الشركة، والتي تدعم وتساند بقوة عملية التوطين وإعطاء أبناء الوطن الفرصة ليسهموا ويكونوا عناصر فعالة في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها المملكة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن رفيدان بن دمخ المطيري أن هذه المبادرة التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع شركة أرامكو روان للحفر، تعتبر امتدادًا للفعاليات السابقة والتي تساهم في توظيف شريحة الشباب من الجنسين في القطاع الخاص وتحرص الغرفة كل الحرص على التواصل مع القطاع الخاص بمختلف قطاعاته للبحث عن الفرص الوظيفية المتاحة، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 م وبرنامج التحول الوطني 2020م، وتساهم غرفة حفر الباطن في العديد من الأعمال والأنشطة التطويرية الفاعلة التي تسعى لرفعة المجتمع اقتصاديًا واستثماريًا واجتماعيًا في شتى المجالات حيث تعمل على استقطاب فرص العمل عبر الشركات والمؤسسات الوطنية وتنظم لها الملتقيات ليستفيد منها أبناء المجتمع كافة”.
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