لقطات من جلسة مجلس الوزراء في نيوم برئاسة الملك

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك.

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وقد ناقش المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بالشأنين الداخلي والخارجي.

وأصدر المجلس عددًا من القرارات المتعلقة بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة في القطاعات المختلفة.