الإعلام تنعى المذيع محمد الرشيد

2019-07-30

متابعات الخليج 365 -الرياضنعت وزارة الإعلام المذيع محمد الرشيد الذي وافته المنية مساء البارحة بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 71 عاماً. ونشرت وزارة الإعلام جوانب من السيرة الذاتية للفقيد محمد الرشيد وعلقت عليها بالقول : تنعى وزارة الإعلام المذيع محمد الرشيد الذي وافته المنية مساء البارحة، تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان". وقالت وزارة الإعلام إن المذيع محمد الرشيد يُعد من الرعيل الأول في التلفزيون السعودي امتد عطاؤه في التلفزيون والإذاعة على مدى ثلاثة عقود. يُذكر أن المذيع محمد الرشيد العثمان كان قد ظهر في التلفزيون السعودي في العام 1986 حيث قدم العديد من البرامج الحوارية والاجتماعية التي اعتبرت من أنجح وأشهر البرامج في تلك الفترة، وبعد فترة وجيزة انتقل إلى تقديم النشرات الإخبارية. واشتهر المذيع محمد العثمان بإعداد وتقديم البرامج المختلفة، كما شارك في تغطية مناسبات رسمية هامة، وقرأ نشرات الأخبار، ومن أشهر البرامج التي قدمها الراحل: "ونّة قلب"، و"ستوديو رقم 1". وقد أقيمت صلاة الجنازة على المذيع محمد الرشيد عصر اليوم، الثلاثاء، بمسجد الراجحي في مدينة الرياض، والعزاء في منزله بحي العزيزية بالرياض. ونعى العديد من المواطنين المذيع محمد الرشيد كما جرى تداول مقاطع من برامج إذاعية وتلفزيونية قدمها خلال رحلته المهنية الطويلة. بدوره قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق عبدالرحمن الهزاع: "عملنا معاً سنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون، وكان نِعم الزميل أدباً وتعاملاً، وحسن أداء، رحمك الله أبا خالد ”.

نعت وزارة الإعلام المذيع محمد الرشيد الذي وافته المنية مساء البارحة بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 71 عاماً.

ونشرت وزارة الإعلام جوانب من السيرة الذاتية للفقيد محمد الرشيد وعلقت عليها بالقول : تنعى وزارة الإعلام المذيع محمد الرشيد الذي وافته المنية مساء البارحة، تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وقالت وزارة الإعلام إن المذيع محمد الرشيد يُعد من الرعيل الأول في التلفزيون السعودي امتد عطاؤه في التلفزيون والإذاعة على مدى ثلاثة عقود.

يُذكر أن المذيع محمد الرشيد العثمان كان قد ظهر في التلفزيون السعودي في العام 1986 حيث قدم العديد من البرامج الحوارية والاجتماعية التي اعتبرت من أنجح وأشهر البرامج في تلك الفترة، وبعد فترة وجيزة انتقل إلى تقديم النشرات الإخبارية.

واشتهر المذيع محمد العثمان بإعداد وتقديم البرامج المختلفة، كما شارك في تغطية مناسبات رسمية هامة، وقرأ نشرات الأخبار، ومن أشهر البرامج التي قدمها الراحل: “ونّة قلب”، و”ستوديو رقم 1”.

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وقد أقيمت صلاة الجنازة على المذيع محمد الرشيد عصر اليوم، الثلاثاء، بمسجد الراجحي في مدينة الرياض، والعزاء في منزله بحي العزيزية بالرياض.

ونعى العديد من المواطنين المذيع محمد الرشيد كما جرى تداول مقاطع من برامج إذاعية وتلفزيونية قدمها خلال رحلته المهنية الطويلة.

بدوره قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق عبدالرحمن الهزاع: “عملنا معاً سنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون، وكان نِعم الزميل أدباً وتعاملاً، وحسن أداء، رحمك الله أبا خالد ”.