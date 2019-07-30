السعودية | صور.. سفير السعودية يودع المعمر الإندونيسي مغادراً للحج

شكرا لقرائتكم صور.. سفير السعودية يودع المعمر الإندونيسي مغادراً للحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام الثقفي في مطار "سوكارنو هاتا" الدولي في جاكرتا، اليوم، المعمر الإندونيسي "أوهي عيدروس سمري" (130 عاما) الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافته وعائلته خلال موسم حج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

ووقف السفير عصام الثقفي على الخدمات المقدمة في المطار لخدمة الحاج (أوهي) وعائلته المكونة من 6 أشخاص حيث سيغادرون إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ليؤدوا مناسك الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا.