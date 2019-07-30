enquiry الاستعلام عن موظف وافد برقم الاقامة والجواز عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تزداد عمليات البحث على محرك البحث “جوجل” عن خدمة الاستعلام عن وافد التى تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية فى المملكة العربية السعودية، وتُعد من أكثر الخدمات المقدمة التى لاقت نجاح كبير واستحسان من قبل الجمهور السعودي.

ولأننا نهتم فى “عرب نيوز” بكل ما يهم المواطن السعودي نقدم هذا المقال خاصة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات فى المملكة لنوضح لهم خطوات وطريقة الاستعلام عن موظف وافد، فتابعونا.

الاستعلام عن وافد

هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية التى تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وقد وفرت هذه الخدمات الكثير من الوقت والجهد الذى كان يبذله المواطن السعودي فى الذهاب إلى مقرات وزارة ومكاتب العمل، ومن أكثر الخدمات التى لها شعبية كبيرة هى خدمة الاستعلام عن وافد، ونوضح لكم خطوات الاستعلام عن موظف وافد كالتالي:

أولاً عليك بزيارة موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية.

ثم ابحث عن أيقونة الخدمات الإلكترونية واضغط عليها واختر خدمات إلكترونية للمنشآت.

اختر الإستعلام عن موظف وافد.

ادخل كل البيانات المطلوبة مثل رقم البطاقة والجواز.

ادخل رمز التحقق.

اخلال ثوانى ستظهر لك كافة البيانات التى تبحث عنها للوافد الجديد.

البحث عن وافد

كما وضحنا بالأعلى خطوات الاستعلام عن وافد حيث أصبح الآن من المتاح أن تنتهى من كافة الإجراءات التى تقوم بها إلكترونياً، ولست بحاجة إلى الذهاب إلى مقر وزارة العمل أو مكاتب العمل، فقد أصبحت جميع الخدمات مُقدمة بشكل إلكترونب بسيط.

استعلام عن وافد برقم الإقامة

صارت الخدمات الإلكترونية فى هذه الأيام ضرورية جداً فى ظل هذا العصر الذى يتميز بالسرعة فى كل شىء، وقد بدأت الهيئات والوزارات الحكومية على تقديك كافة خدماتها بشكل إلكتروني تسهيلاً على المواطنين من أجل توفير الوقت والجهد، وكل هذا يأتي فى نظاق رؤية المملكة 2030م التي تريد منها مواكبة التطور التكنولوجى الذى حدث فى العالم، وقد أصبحت خدمة الاستعلام عن وافد برقم الإقامة من أكثر الخدمات التى سهلت ويسرت على المواطنين.