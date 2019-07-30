استعلام عن هوية وافد برقم الهوية أو رقم الحدود أو رقم الجواز| خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة أبشر...

الاستعلام عن هوية وافد برقم الهوية و الاستعلام عن صلاحية الإقامة وهي خدمة تقدمها منصة أبشر، للاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة وتجديدها، و الاستعلام عن هوية مقيم أو زائر للسعودية، وذلك من خلال موقع إلكتروني واحد ودون عناء الذهاب إلى أي مكان، ومن خلال خدمات الجوازات يمكنك القيام بالعديد من الخدمات، مثل تجديد جواز السفر، وخدمة إصدار جواز السفر السعودي،، خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية، خدمة تحديث معلومات جواز سفر المقيمين، خدمة تصاريح السفر للتابعين، خدمة إصدار الإقامة، خدمة تجديد الإقامة، خدمة تفويض استقبال القادمات للعمل، خدمة الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية، خدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي.

وتقدم منصة أبشر العديد من الخدمات الأخرى التي تخص الجوازات والإقامة، ومنها تجديد الإقامة، أو تمديد الزيارة العائلية للمقيم، والاستعلام عن صلاحية الإقامة، وسنذكر لكم اليوم الاستعلامات الإلكترونية عن الإقامة وصلاحيتها.

استعلام عن هوية وافد برقم الهوية وصلاحية الإقامة

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من خلال خدمة الاستعلام العام عن صلاحية الإقامة، يمكنك معرفة مدى الصلاحية، وتاريخ إنتهائها أو تجديدها، سواء كانت الإقامة مستمرة أو منتهية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

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الدخول إلى رابط نظام أبشر.

اختيار خدمات الجوازات والاستعلام عن الإقامة.

كتابة رقم الإقامة.

كتابة الرقم المرئي المدون في الصفحة.

بعد تسجيل الدخول إلى نظام ابشر في الرابط الموضح بالأعلى، بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور، أما إذا لم تكن مشترك في النظام اضعط على مستخدم جديد، وبعد التسجيل يمكن لك الدخول إلى النظام واختيار خدمات الجوازات.

الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة

تقدم خدمة الاستعلام عن التأشيرة السعودية بجانب استعلام عن هوية وافد برقم الهوية، معرفة موعد انتهاء التأشيرة ونوعها وصلاحيتها وكافة التفاصيل عنها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

كتابة رقم رخصة الإقامة. إدخال رقم هوية الكفيل. كتابة الرمز المرئي. إدخال رقم التأشيرة أو جواز السفر.

خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

يمكن تمديد تأشيرة الزيارة السعودية من المقيمين للزيارة العائلية فقط، ومن أهم شروطها أنه يمكن تمديدها أكثر من مرة، لمدة لا تتعدى 18 شهر ويستثنى من ذلك الجنسية السورية، وتكون فترة التمديد مساوية لمدة التأشيرة الرئيسية، أما من يمكنه التمديد فهو طالب الزيارة، يمكن التمديد قبل انتهاء موعد التأشيرة بستة أيام، وبعد انتهاء موعد التأشيرة بثلاثة أيام فقط، ومن الشروط الهامة، عدم وجود مخالفات مرورية على الزائر، أن يكون جواز السفر صالح، مع سداد رسوم تمديد الزيارة، ومن خلال نظام أبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة، يمكنك معرفة كافة التفاصيل المطلوبة لذلك.

من خلال نظام أبشر يمكنك بسهولة استعلام عن هوية وافد برقم الهوية أو رقم الحدود و الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وذلك مجمع في خدمة واحدة وهي خدمة الجوازات.