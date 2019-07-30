، الجامعة العربية تشيد بقدرة المملكة على تنظيم الحج وتؤكد: "نموذجي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبو غزالة ينوه بقدرتها على التعامل مع الملايين بدقة وسرعة وفاعلية

وصفت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة؛ جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- في تنظيم موسم الحج كل عام؛ بأنه نموذج يحتذى به في القدرة على التعامل مع الملايين من ضيوف الرحمن بدقة وسرعة وفاعلية.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": إنه لا تستطيع دولة بالعالم أن تقوم بالإجراءات والتنظيمات والترتيبات لموسم الحج مثلما تقوم بها المملكة كل عام، لافتةً النظر إلى أن هناك استعدادات جديدة وترتيبات جديدة عامًا بعد عام.

وأكدت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن هذا التنظيم عبارة عن درس يمكن الاستفادة منه في دول عديدة بالعالم، حتى المتقدمة منها، في تنظيم فعاليات تضم الملايين من الأشخاص.