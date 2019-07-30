- 1/2
- 2/2
وصفت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة؛ جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- في تنظيم موسم الحج كل عام؛ بأنه نموذج يحتذى به في القدرة على التعامل مع الملايين من ضيوف الرحمن بدقة وسرعة وفاعلية.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": إنه لا تستطيع دولة بالعالم أن تقوم بالإجراءات والتنظيمات والترتيبات لموسم الحج مثلما تقوم بها المملكة كل عام، لافتةً النظر إلى أن هناك استعدادات جديدة وترتيبات جديدة عامًا بعد عام.
وأكدت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن هذا التنظيم عبارة عن درس يمكن الاستفادة منه في دول عديدة بالعالم، حتى المتقدمة منها، في تنظيم فعاليات تضم الملايين من الأشخاص.
الجامعة العربية تشيد بقدرة المملكة على تنظيم الحج وتؤكد: "نموذجي"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-30
وصفت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة؛ جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- في تنظيم موسم الحج كل عام؛ بأنه نموذج يحتذى به في القدرة على التعامل مع الملايين من ضيوف الرحمن بدقة وسرعة وفاعلية.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": إنه لا تستطيع دولة بالعالم أن تقوم بالإجراءات والتنظيمات والترتيبات لموسم الحج مثلما تقوم بها المملكة كل عام، لافتةً النظر إلى أن هناك استعدادات جديدة وترتيبات جديدة عامًا بعد عام.
وأكدت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن هذا التنظيم عبارة عن درس يمكن الاستفادة منه في دول عديدة بالعالم، حتى المتقدمة منها، في تنظيم فعاليات تضم الملايين من الأشخاص.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
05:34 PM
أبو غزالة ينوه بقدرتها على التعامل مع الملايين بدقة وسرعة وفاعلية
وصفت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة؛ جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- في تنظيم موسم الحج كل عام؛ بأنه نموذج يحتذى به في القدرة على التعامل مع الملايين من ضيوف الرحمن بدقة وسرعة وفاعلية.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": إنه لا تستطيع دولة بالعالم أن تقوم بالإجراءات والتنظيمات والترتيبات لموسم الحج مثلما تقوم بها المملكة كل عام، لافتةً النظر إلى أن هناك استعدادات جديدة وترتيبات جديدة عامًا بعد عام.
وأكدت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن هذا التنظيم عبارة عن درس يمكن الاستفادة منه في دول عديدة بالعالم، حتى المتقدمة منها، في تنظيم فعاليات تضم الملايين من الأشخاص.
، الجامعة العربية تشيد بقدرة المملكة على تنظيم الحج وتؤكد: "نموذجي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تشيد بقدرة المملكة على تنظيم الحج وتؤكد: "نموذجي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.