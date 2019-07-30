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استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم، بمكتبه بقصر الحكم، رئيس مجلس إدارة مبادرة "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، مرزوق العتيبي، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.
وقدم "العتيبي" نبذة عن المبادرة والخدمات التي تقدمها، موضحاً أنها أسهمت في توظيف أكثر من 500 شاب وشابة من ذوي الإعاقة.
واستعرض البرامج التي نظمتها المبادرة منها "معين، وفتيات التأهيل الشامل"، وبرامج تدريب تستهدف 90 فتاة من ذوات الإعاقة الفكرية، على عدة مراحل (نظري، وعملي).
وأعرب أمير منطقة الرياض بالنيابة، عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح ومواصلة الجهود لخدمة هذه الفئة الغالية.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 05:25 PM
"العتيبي": المبادرة أسهمت في توظيف 500 شاب وشابةأمير الرياض بالنيابة يستقبل أعضاء "سعي" لتأهيل ذوي الإعاقة
استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم، بمكتبه بقصر الحكم، رئيس مجلس إدارة مبادرة "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، مرزوق العتيبي، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.
وقدم "العتيبي" نبذة عن المبادرة والخدمات التي تقدمها، موضحاً أنها أسهمت في توظيف أكثر من 500 شاب وشابة من ذوي الإعاقة.
واستعرض البرامج التي نظمتها المبادرة منها "معين، وفتيات التأهيل الشامل"، وبرامج تدريب تستهدف 90 فتاة من ذوات الإعاقة الفكرية، على عدة مراحل (نظري، وعملي).
وأعرب أمير منطقة الرياض بالنيابة، عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح ومواصلة الجهود لخدمة هذه الفئة الغالية.
، أمير الرياض بالنيابة يستقبل أعضاء "سعي" لتأهيل ذوي الإعاقة ،
المصدر : الخليج 365
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