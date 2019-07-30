، فرضية اشتباه بـ"إيبولا" في ميناء جدة الإسلامي لمريض على متن سفينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بغرض الوقوف على جاهزية المنافذ الحدودية للتصدي للأمراض المعدية

نفذت إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالصحة العامة التابعة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم الثلاثاء؛ تجربة فرضية بميناء جدة الإسلامي لحالة اشتباه بمرض معدٍ على متن إحدى السفن القادمة من خارج المملكة، وذلك بالتعاون مع مجمع الملك عبدالله الطبي.

وتهدف التجربة إلى التعرف على الاستعدادات ومدى جاهزية منافذ قدوم الحجاج للتعامل مع الأمراض المعدية، وتضمنت تطبيق خطة الطوارئ للتصدي لمرض الحميات النزيفية "إيبولا"؛ حيث شملت الفرضية وجود حالة مشتبه بها في إحدى السفن تعاني من ارتفاعٍ في درجة الحرارة واحمرار في العين وإسهال دم وقيء.

وعلى الفور تم التعامل مع الحاله وفقاً لاشتراطات مكافحة العدوى، مع وجود مسار آمن تم إعداده مسبقاً ومخصصة لنقل الحالات، وتم استقبالها بمركز المراقبة الصحية، وعزلها والتعامل معها من قبل فريق الاستجابة والتدخل السريع، وتم التنسيق لنقلها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي عن طريق الفريق المتحرك (Mobile Ebola Team).

وكان فريق مختص في استقبال الحالة بالمجمع، وتم نقل الحالة إلى غرفة العزل عبر مسارات مخصصة قبل نقلها إلى العناية المركزة مع فريق طبي متكامل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية.