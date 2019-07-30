، "موسم الطائف" يقدِّم أكبر الأحداث الترفيهية في "أكشن مانيا بارك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال فعالية "عيش الأدرينالين".. من 1 إلى 31 أغسطس

قدّم "موسم الطائف" خلال الفترة من 1 وحتى 31 أغسطس المقبل، أكبر الأحداث الترفيهية الموجهة للشباب، بمدينة ألعاب المغامرة "أكشن مانيا بارك Action Mania"؛ من خلال فعالية "عيش الأدرينالين".

وتُعد "أكشن مانيا بارك Action Mania"، من الأحداث الترفيهية المهمة التي ستستقطب شريحة الشباب من الجنسين بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى استهداف كل الأعمار من خلال رحلة مليئة بالتحدي وألعاب المغامرات، والقفز الحر، وتجربة محاكاة القفز المظلي وغيرها.

المواصفات العالمية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة قمة الترفيه السعودية والمالكة لعلامة "أكشن مانيا Action Mania"، ريان شقرون: إن مدينة التحدي والمغامرة تتميز بألعاب الحركة، مؤكدًا حرصهم على تلبية متطلبات الأمان والسلامة للزوار بأعلى المواصفات والمعايير العالمية.

وأضاف شقرون أن شركة قمة الترفيه تهدف إلى إثراء المحتوى العربي والمحلي الترفيهي، مع منح زوار "موسم الطائف" تجربة ثرية ومتميزة لتلبية متطلبات وتطلعات كل الزوار من مختلف الشرائح العمرية، خاصة الباحثين عن الإثارة والتحدي والمتعة في بيئة عصرية متكاملة؛ مواكبة لمستهدفات برنامج "جودة الحياة 2020"؛ وهو أحد البرامج المهمة للرؤية السعودية الطموحة 2030.

وأوضح شقرون أن جميع ألعاب "أكشن مانيا Action Mania" حاصلة على شهادات عالمية معتمدة في مواصفات الأمن والسلامة، ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وهي تحت إشراف كوادر سعودية من ذوي الخبرة والإبداع في قطاع صناعة الترفيه.

ومن المقرر أن تستقبل "أكشن مانيا Action Mania" زوار "موسم الطائف" في قرية ورد بمنطقة "الرُدف"، من الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً، ليعيشوا أجواء المتعة والمغامرة والترفيه والحماس، من خلال عدد من الأنشطة المثيرة والشيقة والألعاب المتنوعة للصغار والكبار، المناسبة لكل أفراد الأسرة؛ مثل "التسلق، والقفز الحر، وأرجوحة السيرك"، وغيرها من ألعاب المهارة واللياقة البدنية.

يذكر أن "موسم الطائف" أحد مواسم السعودية التي تسعى المملكة من خلالها إلى خلق تنوع اقتصادي بدعم وتعزيز القطاع السياحي والترفيهي، وتتوافق مع الخطط الاستراتيجية لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، في سياق إظهار انفتاح المملكة على العالم بحيويتها وثقافتها وقدراتها البشرية.

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