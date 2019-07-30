، مشرف التطوير المهني يتفقد مراكز التدريب بتعليم جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مستهلّ زيارة للمنطقة تستمر 3 أيام

زار مشرف عام مركز التطوير المهني التعليمي، أمين عام لجنة المشاركات الخارجية بوزارة التعليم، خالد بن أحمد الرفاعي، اليوم؛ مراكز التدريب الصيفي التابعة لتعليم جازان بقطاعَيْ جيزان وأبوعريش.

جاء ذلك في مستهلّ زيارة للمنطقة تستمر ثلاثة أيام، يرافقه خلالها مدير إدارة التدريب والابتعاث محمد عريشي، ومدير مكتب التعليم بأبوعريش الدكتور حسن خضي، ومدير مكتب التعليم بوسط جيزان يحيى أبوهادي.

وبدأ "الرفاعي" زيارته للمراكز بزيارةٍ لمركز التدريب الرئيس بثانوية الخوارزمي؛ حيث اطَّلع على البرامج التدريبية المقامة فيه، مستمعًا لشرح من مدير المركز عن أبرز البرامج التي قدّمت فيها وعدد المستفيدين منها، لينتقل بعد ذلك لمدرسة بخشة، التي شارك فيها مع المتدربين في جزء من البرامج التدريبية، واستمع لبعض المشاركات من المدربين والمتدربين عن أبرز النقاط حول البرامج الصيفية والأفكار التي تسهم في تحسينها والاستفادة منها بشكل أكبر.

واختتم جولته بزيارةٍ لمركز التدريب بمدرسة قامرة؛ حيث زار القاعات الأربع بالمركز، والتي تضم عددًا من الدورات تنوعت عناوينها بين: إدارة الصف ودمج التقنية بالتعليم، وبناء الأسئلة والإرشاد التربوي والسلوكي.

وقدم "الرفاعي" خلال الزيارات شكره للمتدربين على حرصهم على حضور الدورات والتطور المهني، مشيدًا بالانضباط الكبير للمتدربين في المنطقة؛ حيث سجل عدد من مراكز التدريب نسبة تسجيل وحضور عالية بين المتدربين.

وأكد حرص مركز التطوير المهني التعليمي على الاستماع للمتدربين بشكل مباشر للعمل على تطوير البرامج المقدمة، ومناقشة فرص التحسين التي ستنعكس إيجابيًّا على الدورات المستقبلية، مقدمًا الشكر لمدير عام التعليم بالمنطقة ولجميع اللجان العاملة بالبرامج التدريبية على جهودهم.

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