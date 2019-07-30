الأسلحة الإضافية للسعودية .. "فيتو ترامب" يُفشل مساعي "الشيوخ الأمريكي"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، في تجاوز حق النقض "فيتو" الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب؛ ضدّ تشريع صادق عليه الكونجرس كان سيمنع بيع أسلحة معينة للسعودية.

وفي أول جولة من ثلاث جولات منفصلة لتجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس مرات عدة، لم يصل مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاج إليها لتجاوز حق النقض، وصوّت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعددهم 53 لمصلحة تجاوز حق النقض، بينما امتنع 15 عضواً عن التصويت.

وكان التصويت مشابهاً في الجولتين التاليتين لتجاوز حق النقض الذي استخدمه "ترامب"؛ أيضاً ضدّ تشريع يمنع مبيعات أسلحة إضافية للسعودية والإمارات ودول أخرى.

وفي مايو، قالت إدارة "ترامب" إنها ستمضي قدماً في صفقة أسلحة قيمتها ثمانية مليارات دولار، متجاوزة مراجعة الكونجرس، فيما يقول "ترامب"؛ إن قطع مبيعات السلاح للسعودية سيقوّض علاقات واشنطن بحليف قديم وسيضر بقدرتها التنافسية.