كلاب ضالة تهاجم طفلاً أثناء تنزهه في حديقة بالدمام وتتسبب في نقله للمستشفى

هاجمت ثلاثة كلاب ضالة طفلاً بعمر 4 سنوات داخل حديقة الحزم في حي النزهة بالدمام أول أمس (الأحد)، وذلك قبل أن يسارع زوار الحديقة لمساعدته وتخليصه منها.

وقال أحمد عبدالعزيز والد الطفل إنه تم علاج ابنه عبدالله بعد نقله إلى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، مفيداً وفقاً لصحيفة “الوطن” أن حالة ابنه الصحية مستقرة، وأنه وشقيقه الأصغر بحالة نفسية سيئة نتيجة تأثرهما بشكل مخيف من مهاجمة الكلاب.

وأشار والد الطفل إلى وجود أعداد كبيرة من الكلاب الضالة في حي النزهة وفي متنزه الحزم منذ عدة سنوات، وتتجول في الليل بأعداد تصل إلى 10 كلاب ضالة.

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه تم إرسال فرقة ميدانية إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وتم التعامل مع الموضوع واصطياد كلبين ضالين وإبعادهم من المناطق المأهولة بالسكان إلى خارج المدن.