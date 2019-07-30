تنفيذ حكم القتل في جانٍ تركي.. والكشف عن الجريمة التي ارتكبها في الجوف

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف. وأصدرت الداخلية بيانا فيما يلي نصه: بفضل من الله تم القبض على المدعو / توران أحمد تاشتان “تركي الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الامفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / توران أحمد تاشتان اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440هـ في منطقة الجوف.

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