استئصال 13 ورمًا ليفيًّا والحفاظ على رحم امرأة في مستشفى الولادة بالأحساء

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، في وقف معاناة مريضة من آلام حادة في البطن، بعدما تبين بعد مراجعتها المستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لتشخيص الحالة، أنها تعاني من 13 ورمًا ليفيًّا بالرحم.

وكان التدخل الجراحي ناجحًا لاستئصال جميع الأورام الليفية، مع المحافظة على الرحم دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

إلى ذلك، تمكن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إنقاذ حياة مريض؛ حيث تم إجراء عملية جراحية دقيقة في المخيخ تكللت بالنجاح.

Advertisements

وكان المريض يعاني من نقص شديد في الوعي كشبه غيبوبة، وأجريت له كل الفحوصات الطبية منها الإشعاعية، التي بيَّنت وجود ورم دموي كبير الحجم ونزيف حاد بالمخيخ، مما أدى إلى الضغط على مراكز التنفس ونبضات القلب في المخ، وكادت تؤدي لوفاته.

وقد تم نقل المريض وبشكل عاجل إلى غرفة العلميات وأجريت له عملية جراحية دقيقة من نوعها، تمت خلالها إزالة الورم الدموي كليًا بكل دقة ونجاح؛ دون حدوث أي مضاعفات أثناء العملية الجراحية.

وبعد الانتهاء من العملية الجراحية، تم نقله إلى العناية المركزة لوضعه تحت الملاحظة الطبية المركزة، وبعد التأكد من استقرار الحالة الصحية للمريض نُقل إلى أجنحة التنويم الخاصة بجراحة المخ والأعصاب، وبعد الاطمئنان الكامل على صحته غادر المستشفى.