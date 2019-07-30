طرح 9 حدائق ومنتزهات للاستثمار عبر «أمانة الشرقية»

طرحت أمانة المنطقة الشرقية 9 مواقع للاستثمار بالحدائق والمنتزهات في حاضرة الدمام، وذلك في إطار جهودها في تطوير المنطقة، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين بفرص استثمارية مبتكرة.

وخصصت أمانة المنطقة الشرقية عددًا من المواقع في حدائق أحياء كل من الدمام والخبر كفرص استثمارية مميزة، وذلك ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية الترفيهية والخدمية المطروحة والهادفة لتعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة وجعلها واجهة سياحية.

Advertisements

وكشف وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان عن حرص وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات لدعم تنمية المنطقة بفرص استثمارية مبتكرة متنوعة الأنشطة تسهم في تعزيز التطور والتنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية للمنطقة الشرقية.

وأضاف: طرحت أمانة المنطقة الشرقية 107 مزايدات عامة خلال الدفعة الجارية من الفرص الاستثمارية تنوعت أنشطتها ما بين الترفيهية والخدمية والتجارية، إضافة إلى الفرص السكنية، كما تضمنت المزايدات المطروحة، عدد من المواقع للاستثمار في الدرجات النارية والجسور والمصانع والمعامل والورش.

وبين الصفيان أنه من بين الفرص المطروحة عدد 9 حدائق توزعت ما بين أحياء كل من الدمام والخبر، وذلك في إطار سعي الأمانة لمشاركة القطاع الخاص وزيادة معدلات التنمية وتحقيق برنامج جودة الحياة.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية عموم المستثمرين وروّاد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامّة لتصفح بوابة الأمانة الرقمية والشراء والاستلام الإلكترونيّ لكراسات الشروط والمواصفات، أو عن طريق بوابة الاستثمار البلدي فرص، أو الاستفادة من الباقة الخدماتية التفاعلية لتطبيق (استثماري) على الأجهزة الذكية الذي يهدف إلى الاطلاع على كل جديد من الفرص الاستثمارية، والمواقع الاستثمارية الشاغرة، بالإضافة إلى التواصل إلكترونيًّا مع وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة؛ ما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل.