«سقيا زمزم» تستعد للحج بآلاف الحافظات والخزانات والمشربيات

تعمل الإدارة العامة للشؤون الخدمية، ممثلة بإدارة سقيا زمزم في تقديم خِدْماتها وتوفير ماء زمزم في جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ومضاعفة الجهد وتسخير جميع الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصديه.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخِدْمية محمد الجابري، أن الإدارة العامة للشؤون الخِدْمية ممثلة بإدارة سقيا زمزم، قد أنهت جميع استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأشار إلى أنه تم تجنيد أكثر من (1000) عامل وما يزيد على (250) مشرفًا ومراقبًا يعملون على مدار الساعة لخدمة حجاج بيت اللـه، وَفْق تطلعات القيادة الرشيدة- رعاها الله- لتقديم أرقى الخِدْمات لضيوف الرحمن.

وأفاد مدير إدارة سقيا زمزم المهندس مشاري المسعودي، أن إدارة سقيا زمزم قد وفرت أكثر من (27) ألف حافظة لماء زمزم، وتأكدت من جهازية (216) خزان إستيل و(555) مشربية رخامية، كما وفرت الإدارة الحقائب المحمولة على الظهر تنتشر داخل صحن المطاف، يقدم من خلالها العاملون ماء زمزم المبارك للطائفين؛ ليتمكن حجاج بيت الله من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.