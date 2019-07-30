صور توثِّق ضبط 59 مخالفة في مرافق طرق الحج بالطائف

- ضبطت حملة رقابية أكثر من 59 مخالفة في 416 محلًا، ضمن خطة الرقابة الصحية على أكثر من 1250 محلًا بالمواقع السياحية والطرق المؤدية إلى مواقيت الحج، والأحياء السكنية والطرق العامة والسريعة، والأسواق والمحلات ذات الارتياد المستمر.

وركزت الحملة على المخالفات، التي تتعلق بالنظافة والتراخيص النظامية وبيئة العمل، وطرق الحفظ والتخزين والمعدات والأدوات المخصصة للتحضير، وتواريخ الصلاحية والعرض خارج المحل، والشهادات الصحية للعاملين.

نفذت الحملة أمانة الطائف (ممثلة الإدارة العامة لصحة البيئة)؛ بهدف قياس جودة الخدمات المقدمة والتوعية بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية وضبط المخالفات وتصحيحها، وقد شملت الحملة أكثر من 70 موقعًا في أنحاء المحافظة تم إخضاعها للرقابة المشددة خلال موسم الحج و(موسم الطائف)، الذي تشهده المحافظة.

وتتواصل الحملة بشكل مكثف على كل المرافق المتعلقة بصحة المستهلك؛ كالمطاعم والمطابخ والمغاسل والمخابز، ومنافذ بيع المواد الغذائية والبوفيهات، والأكشاك وعربات بيع المثلجات والفود ترك.

وتتم الحملة عبر الفرق الميدانية للإدارات الإشراقية والبلديات الفرعية، وأشارت الوكالة إلى تخصيصها فرقًا ميدانية تعمل على مدار الساعة للرقابة الصحية بمواقيت الحج، بالإضافة إلى فرق لمتابعة أعمال النظافة والصحة العامة والخدمات البلدية المختلفة.