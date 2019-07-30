بالصور.. ختام الملتقى الشبابي الأول في جبال الحشر برعاية محافظ الداير

رعى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، ختام برنامج الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر بمحافظة الداير وتوج فريق الجانبة ببطولة دورة أمير منطقة جازان في نسختها الخامسة بعد فوزه بنتيجة المباراة التي جمعت بين فريقي الجانبة والجزيرة، بحضور رئيس مركز جبال الحشر، محمد الكريري ورئيس مركز الشجعة، يحيى الغزواني وعدد من مديري الدوائر الحكومية والأعيان والمشايخ.

وفور وصول محافظ الداير نايف بن لبدة إلى منصة المباراة، دخل الفريقان لبداية الشوط الثاني وعزف السلام الملكي، ونجح فريق الجانبة في الفوز بمجريات المباراة بهدف دون مقابل ليتوج بالبطولة، في مباراة شهدت مستوى فنيًّا رائعًا وحضورًا جماهيريًّا كبيرًا؛ حيث بقيت المدرجات متفاعلة إلى آخر الدقائق.

وبعد نهاية المباراة بدأت مراسم التتويج بتكريم الجهات المشاركة ورواد العمل الاجتماعي والفرق المشاركة بالدورة وفريق هايكنج السعودية والفائزين بالمراكز الخمسة في اختراق الضاحية، واللجان المنظمة.

فيما صعد فريق الجزيرة، صاحب المركز الثاني؛ ليتسلموا الميداليات الفضية من يد راعي الحفل.

وتوج محافظ الداير فريق الجانبة ببطولة دورة أمير منطقة جازان، وقلّد لاعبي الفريق الميداليات الذهبية وسلم كأس الدورة لقائد الفريق، لتبدأ بعدها احتفالات جمهور الفريق الفائز، وأشاد محافظ الداير نايف بن لبدة بما شاهده من تنظيم وعمل على أعلى مستوى، مؤكدًا أن شباب جبال الحشر مثال يجب أن يحتذى به.