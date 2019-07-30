تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في تركيّ يهرب «الإمفيتامين» بالجوف

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا في مهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف، وأوضحت وفق بيان (أوردته وكالة الأنباء السعودية)، أنه تم إلقاء القبض على المدعو، توران أحمد تاشتان (تركي الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صكّ شرعيّ يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأُيّد من مرجعه، قبل تنفيذ حكم القتل في الجاني، اليوم، في منطقة الجوف.
وشدّدت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وحذرت -في الوقت نفسه- كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
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