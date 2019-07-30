البيئة: جراد أبها يتجه لليمن

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أسراب الجراد الصحراوي المنتشر بكثرة في مدينة أبها حاليا، هي مجموعات تشكلت بعد الانسلاخات في المواقع التي لم يتم الوصول إليها واستكشفاها، بسب وعورة التضاريس أو ناتجة عن إعادة التجمع للأعداد المتبقية بعد المكافحة، مؤكدة أن هذه الأسراب تتجه نحو الموطن الصيفي لها في اليمن وذلك حسب اتجاه الرياح اليوم.



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