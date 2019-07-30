حج / قائد قوات الدفاع المدني بالحج يرأس الاجتماع التنسيقي للجهود التطوعية



مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

رأس قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج اليوم, الاجتماع التنسيقي للجهود التطوعية الثامن في الحج جرى خلاله استعراض أبرز ملامح خطة الحج للجهات الممثلة في فريق العمل التنسيقي، ومناقشة الأطروحات التي تم التوصل لها في الاجتماعات السابقة وإصدار عدد من التوصيات.

وأكد اللواء الفرج أهمية العناية بالعمل التطوعي وإبراز دوره في الخطة العامة للطوارئ لحج 1440هـ من خلال المشاركة في الحملة الإعلامية لتغطية الجهود التطوعية لهذا العام، والدور الريادي للمديرية العامة للدفاع المدني في هذا المجال، لافتًا النظر إلى أن العمل التطوعي يأتي على رأس الأعمال في الحج منذ عشرات السنين، موضحاً أن رؤية المملكة 2030 أرست انطلاقة جديدة للثقافة

وبيّن اللواء الدكتور الفرج، أن المديرية العامة للدفاع المدني تؤدي دوراً ريادياً في الأداء التطوعي لحماية الأرواح والممتلكات في المملكة انطلاقاً من رسالتها المتمثلة في التميز في أعمال الدفاع المدني التطوعية من خلال كفاءات متخصصة وعمل مؤسسي احترافي وشراكات مجتمعية فاعلة ومثمرة.

وكشف عن مشاركة جهات فريق العمل في الدراسة التي تقوم بإجرائها جامعة أم القرى عن أعمال التطوع في أعمال الحج التي تتضمن مؤشرات قياس الأداء للجهود التطوعية، مشيداً بمستوى التعاون المشترك بين الجهات المعنية بالتطوع خلال موسم الحج، مؤكداً أن هذا التعاون البناء والمثمر يحقق الريادة للمملكة ويخلق بيئة عمل مناسبة للمتطوعين وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030م .

حضر الاجتماع ممثلو المديرية العامة للدفاع المدني، وممثلون لوزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتعليم والإعلام, بالإضافة إلى جمعية الكشافة العربية السعودية وجامعة أم القرى وهيئة الهلال الأحمر السعودي والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والندوة العالمية للشباب الإسلامي والأكاديمية السعودية للتطوع الصحي (SMAV).

// انتهى //

16:33ت م

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مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسرأس قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج اليوم, الاجتماع التنسيقي للجهود التطوعية الثامن في الحج جرى خلاله استعراض أبرز ملامح خطة الحج للجهات الممثلة في فريق العمل التنسيقي، ومناقشة الأطروحات التي تم التوصل لها في الاجتماعات السابقة وإصدار عدد من التوصيات.وأكد اللواء الفرج أهمية العناية بالعمل التطوعي وإبراز دوره في الخطة العامة للطوارئ لحج 1440هـ من خلال المشاركة في الحملة الإعلامية لتغطية الجهود التطوعية لهذا العام، والدور الريادي للمديرية العامة للدفاع المدني في هذا المجال، لافتًا النظر إلى أن العمل التطوعي يأتي على رأس الأعمال في الحج منذ عشرات السنين، موضحاً أن رؤية المملكة 2030 أرست انطلاقة جديدة للثقافة السعودية ، مؤكداً ارتفاع عدد المقبلين على أعمال التطوع خلال موسم الحج من عام إلى آخر.وبيّن اللواء الدكتور الفرج، أن المديرية العامة للدفاع المدني تؤدي دوراً ريادياً في الأداء التطوعي لحماية الأرواح والممتلكات في المملكة انطلاقاً من رسالتها المتمثلة في التميز في أعمال الدفاع المدني التطوعية من خلال كفاءات متخصصة وعمل مؤسسي احترافي وشراكات مجتمعية فاعلة ومثمرة.وكشف عن مشاركة جهات فريق العمل في الدراسة التي تقوم بإجرائها جامعة أم القرى عن أعمال التطوع في أعمال الحج التي تتضمن مؤشرات قياس الأداء للجهود التطوعية، مشيداً بمستوى التعاون المشترك بين الجهات المعنية بالتطوع خلال موسم الحج، مؤكداً أن هذا التعاون البناء والمثمر يحقق الريادة للمملكة ويخلق بيئة عمل مناسبة للمتطوعين وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030م .حضر الاجتماع ممثلو المديرية العامة للدفاع المدني، وممثلون لوزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتعليم والإعلام, بالإضافة إلى جمعية الكشافة العربية السعودية وجامعة أم القرى وهيئة الهلال الأحمر السعودي والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والندوة العالمية للشباب الإسلامي والأكاديمية السعودية للتطوع الصحي (SMAV).// انتهى //16:33ت م0166

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